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Администрация Трампа скорректировала прогноз по смертности от COVID-19

Согласно прогнозу, обнародованному на прошлой неделе, жертвами коронавируса могли бы стать от 100 до 240 тысяч американцев

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В администрации президента США Дональда Трампа полагают, что число смертей в стране от коронавируса COVID-19 будет меньше, чем прогнозировалось ранее, благодаря мерам по социальному дистанцированию, пишет Politico со ссылкой на директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберта Редфилда.

Пандемия коронавируса

"Мы видим, что большая часть американской общественности серьезно относится к рекомендациям по социальному дистанцированию. Я думаю, что благодаря этому мы увидим гораздо более низкие цифры по смертности, чем те, которые прогнозировались ранее", - заявил он в интервью одной из радиостанций Аризоны.

На прошлой неделе в администрации США заявили, что при неблагоприятном развитии событий от COVID-19 могут скончаться от 100 тыс. до 240 тыс. жителей США.

С оценкой Редфилда согласен главный врач страны, генеральный хирург Джером Адамс.

"Я чувствую гораздо больший оптимизм, потому что я вижу проводимую в стране работу по смягчению последствий", - заявил он в передаче "Доброе утро, Америка" на канале ABC во вторник.

В США выявлено свыше 388 тысяч заражений коронавирусом, скончались свыше 12,3 тысячи человек, выздоровели более 20 тысяч пациентов. Страна лидирует в мире по количеству зарегистрированных заражений.

США

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