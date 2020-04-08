Отдельные очаги пожара остались в Денисовецком лесничестве в зоне отчуждения ЧАЭС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на территории Котовского лесничеств открытого огня нет, в Денисовецком лесничестве горит трава и кустарник, сообщает в среду Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По информации ведомства, по состоянию на 7:00 среды в зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи села Грезля Денисовецкого лесничества наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

На территории Котовского лесничества в зоне отчуждения и обязательного отселения между поселком городского типа Полесское, села Тарасы и села Владимировка открытого огня нет, наблюдается тление отдельными ячейками.

К тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 253 человека и 68 единиц техники, говорится в сообщении.

Днем 4 апреля стало известно, что в зоне отчуждения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Пожар тушили более суток с привлечением спецтехники и пожарной авиации.

Правоохранительные органы установили личность человека, виновного в происшествии: им оказался 27-летний житель села Раговка, который для забавы в трех местах поджег мусор и траву.