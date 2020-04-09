В Нидерландах после коронавируса выздоровела 107-летняя женщина

Архивное фото Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - 107-летняя Корнелия Рас из Нидерландов стала самым пожилым человеком в мире, излечившимся от коронавируса COVID-19, сообщает в четверг нидерландская пресса со ссылкой на представителя ВОЗ.

По данным СМИ, она заразилась во время церковной службы и лечилась в больнице с середины марта. В понедельник ее выписали.

News of the Day:

This 107-year-old granny Cornelia Ras had no hopes when got infected with Coronavirus. No one thought she would survive not even her family.

But now she has been declared cured! 👏🏻#FightAgainstCoronavirus pic.twitter.com/u4evoEJWSp — D... (@DunCat9) April 7, 2020

Представитель ВОЗ отметил, что пока организация не получала данных о более пожилых вылечившихся пациентах.

Ранее сообщалось о выздоровлении 104-летнего мужчины из американского штата Орегон. Из Нидерландов поступали данные о выздоровлении людей в возрасте 103, 101 и 100 лет.