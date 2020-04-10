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Госдеп США не подтвердил массовое заболевание COVID в правящей саудовской семье

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В госдепартаменте США не располагают собственной информацией, которая подтверждала бы сообщения о массовом заражении коронавирусом членов королевской семьи Саудовской Аравии, сообщил на брифинге помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

Пандемия коронавируса

"Я также читал сообщения о том, что большое число членов королевской семьи инфицированы COVID-19. Я не могу подтвердить это на основе собственной информации", - сказал американский дипломат.

"Официальные лица Саудовской Аравии, с которыми я беседовал, говорят, что саудовская королевская семья принимает меры предосторожности, самоизоляции, социального дистанцирования. Но у меня нет данных о том, сколько членов королевской семьи могут или нет быть инфицированными коронавирусом", - подчеркнул Шенкер.

"Я желаю всем им доброго здоровья" - добавил он.

Ранее газета The New York Times написала, что вирусом могут быть заражены около 150 членов королевской семьи. По данным СМИ, сам король находится в самоизоляции на острове в Красном море, а наследный принц Мухаммед бен Сальман с некоторыми министрами остались в изолированном месте на побережье Красного моря.

Саудовская Аравия США коронавирус

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