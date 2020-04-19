Саудовские богословы рекомендовали верующим молиться дома в Рамадан из-за коронавируса

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретариат Совета старейших ученых Саудовской Аравии в воскресенье рекомендовал мусульманам готовиться к Рамадану, строго соблюдая меры предосторожности при совершении религиозных обрядов из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Совет старейших ученых (улемов) является высшим религиозным органом Саудовской Аравии и консультирует короля по религиозным вопросам.

Улемы призвали правоверных совершать обязательные и желательные молитвы в домах, если это рекомендуют компетентные органы, а также избегать скопления людей. В обращении к мусульманам улемы подчеркнули, что принцип принятия предупредительных и превентивных мер установлен в исламском законодательстве, и рекомендовали приверженцам ислама выполнять решения компетентных органов своих стран или странах, в которых они проживают, направленные на сохранение общественного здоровья и предотвращение распространения коронавируса.

По их мнению, мусульмане должны избегать собраний, учитывая тот факт, что скопление людей считается главной причиной распространения вирусной инфекции. В сохранении жизни людей проявляется близость мусульман к всемогущему богу, считают саудовские богословы.

Согласно расчетам арабских астрономов, первый день Рамадана выпадет на пятницу, 24 апреля.

По данным на 18 апреля, в Саудовской Аравии зарегистрировано 8274 случая инфицирования COVID-19. От болезни умерли 92 человека, 1329 пациентов выздоровели. В большинстве городов и провинций королевства действует круглосуточный комендантский час. Все мусульманские святыни закрыты для отправления религиозных обрядов.