В Белоруссии умерли уже 26 пациентов с коронавирусом

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Белоруссии по состоянию на утро 12 апреля умерли 26 человек с коронавирусом, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Общее число инфицированных COVID-19 в Белоруссии за все время выросло до 2578 случаев.

В министерстве отметили, что "у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме", однако 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

После прохождения лечения к воскресенью выздоровели 203 человека.

По состоянию на 12 апреля в Белоруссии проведено более 64 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. .