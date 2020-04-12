В Офисе Зеленского заявили о необходимости возродить ракетно-космическую промышленность

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что Украина сделала огромный вклад в развитие космонавтики и должна возродить свою ракетно-космическую промышленность.

Он написал в своем фейсбуке по случаю Дня работников ракетно-космической отрасли, что Украина сделала огромный вклад в развитие космонавтики, поскольку именно Сергей Королев, который родился в Житомире, сконструировал первый пилотируемый космический аппарат, который вывел человека в космос.

"Украинские ракетоносители и сейчас вызывают восхищение у профессионального сообщества", - написал он.

Ермак заключил, что возрождение украинской ракетно-космической промышленности - одна из важнейших задач.

Советский учёный, конструктор ракетно-космических систем, председатель Совета главных конструкторов СССР, академик АН СССР Сергей Королев родился 12 января 1907 г. в Житомире, который входил в Волынскую губернию Российской империи. Умер 14 января 1966 г. в Москве.