Инфицированные коронавирусом госслужащие в Молдавии получат по 900 долларов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Молдавии все государственные служащие, инфицированные коронавирусом, получат единовременную компенсацию в размере 16 тысяч леев (чуть менее 900 долларов). Об этом заявил на брифинге в понедельник президент Игорь Додон после еженедельного совещания с участием премьер-министра и председателя парламента.

"Ранее мы приняли решение, что компенсацию получат инфицировавшиеся COVID-19 медицинские работники. Часть из них получили эту помощь, но далеко не все. Возникли разночтения по поводу того, что некоторые инфицировались не на работе. Доказать это очень сложно, так как инкубационный период составляет не менее шести дней. Поэтому решили, что такую единовременную помощь получат все государственные служащие, которые заразились COVID-19, без исключения", - подчеркнул Додон.

По его словам, такую компенсацию получат не только медики, но и полицейские, таможенники, другие служащие.

Также Додон объявил о мерах поддержки бизнеса. В частности, проценты по кредитам для предприятий в размере трех месячных фондов заработной платы оплатит государство. "Эта мера направлена на поддержку бизнеса и решение социальных проблем. Мы стимулируем экономических агентов брать кредиты – на выплату заработной платы сотрудникам, на развитие или другие нужны. Национальный банк снизил фонд обязательного резервирования для банков, деньги у банков есть. Экономические агенты могут брать кредиты, а проценты по этим кредитам будут погашаться из государственного бюджета",- подчеркнул Додон.

Ранее правительство уже приняло ряд мер в поддержку бизнеса в связи с пандемией коронавируса. В частности, экономическим агентам, которые не работают, но продолжают выплачивать зарплату сотрудникам, из бюджета вернуть около 43% средств – подоходный налог, выплаты социального и медицинского страхования сотрудников. Эта мера коснется экономических агентов, чья работа была приостановлена в связи с введением чрезвычайного положения.