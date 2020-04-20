Самолет ВКС РФ доставил в Молдавию 40 тонн медпомощи из Китая

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российский военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" по просьбе Молдавии доставил в Кишинев из Китая 40 тонн медицинского имущества для борьбы с коронавирусом, сообщили в Минобороны РФ.

"Данная доставка груза является первой совместной российско-китайской гуманитарной акцией по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны сказали, что самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России в воскресенье доставил из Шанхая в Кишинев медицинское имущество, которое Китай выделил для борьбы с коронавирусом на территории Молдавии.

Как отмечается, Кишинев ранее попросил Минобороны РФ помочь доставить груз из Китая, медицинское имущество было безвозмездно доставлено самолетом ВКС РФ в Кишинев.

В Минобороны напомнили, что 27 марта 2020 Россия направила в Молдавию 10 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса в Молдавии с 17 марта по 15 мая действует режим чрезвычайного положения. Пять населенных пунктов - три города и два крупных села - заблокированы полицией в связи с объявленным там полным карантином.

По данным сайта Worldometers, в Молдавии выявлено 2 472 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 67 заболевших скончались.