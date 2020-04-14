Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:41Заразились
на 14.04В России 21 102+2 774В мире 1 917 320+70 640

Лидер турецкой партии умер от коронавируса

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Основатель и лидер Независимой партии Турции Хайдар Баша скончался от коронавируса COVID-19, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я глубоко сожалею о смерти председателя Независимой партии Турции Хайдара Баша, который умер из-за коронавируса. Я желаю ему и всем соотечественникам, которые скончались от той же болезни, милости Аллаха. Приношу соболезнования их родным и близким", - говорится в сообщении турецкого лидера в твиттере.

Эта партия была основана в 2001 году. Она не входит в число влиятельных политических сил страны.

Турция коронавирус

Новости по теме

Новости

Сокращение китайского экспорта и импорта в марте существенно замедлилось

Сокращение китайского экспорта и импорта в марте существенно замедлилось

Что случилось этой ночью: вторник, 14 апреля

Китай закрыл все наземные пункты пропуска на границе с Россией

Помпео уверен, что виновные в распространении COVID-19 понесут ответственность

Помпео уверен, что виновные в распространении COVID-19 понесут ответственность

Университет Джонса Хопкинса по ошибке сообщил о 2 миллионах зараженных COVID-19

Университет Джонса Хопкинса по ошибке сообщил о 2 миллионах зараженных COVID-19

Режим самоизоляции во Франции продлили до 11 мая

Что произошло за день: понедельник, 13 апреля

Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ счел невозможным остановить коронавирус без вакцины

Глава ВОЗ счел неэффективной самоизоляцию в бедных странах

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС приблизился к радиоактивным отходам Припяти

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС приблизился к радиоактивным отходам Припяти
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');