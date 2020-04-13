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Получивший отказ в отставке глава МВД Турции пообещал улучшить ситуацию на фоне эпидемии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Глава МВД Турции Сулейман Сойлу, которому ранее отказал в отставке турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, в понедельник пообещал приложить силы для исправления положения, сложившегося в стране в связи с эпидемией коронавируса.

"Ошибки в действиях, принятых при доверии нашего государства и народа, были восприняты как ошибки, вызванные человеческим фактором, и мы принимаем на себя еще большую ответственность, чтобы исправить недочеты", - приводит слова министра агентство "Анадолу".

Также министр признался, что реакция Эрдогана и народа Турции на решение уйти в отставку "научила его скромности".

Накануне турецкие СМИ сообщили о решении Сойлу сложить с себя полномочия главы МВД.

До этого 10 апреля Сойлу объявил о введении на 48 часов, начиная с 11 апреля, комендантского часа в 31 турецком городе в качестве меры борьбы с распространением коронавируса.

Однако о комендантском часе, уточняют СМИ, было объявлено всего за два часа до его начала. В результате 250 тыс. жителей Турции ринулись в магазины в попытках закупиться всем необходимым, создав хаос.

В Турции зафиксированы 56 956 случаев коронавируса. Общее число умерших с коронавирусом достигло 1198 человек, увеличившись за сутки на 97. Также поправились 3446 человек, из них 481 - за последние сутки.

Турция

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