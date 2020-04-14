Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54Заразились
на 14.04В России 21 102+2 774В мире 1 917 320+70 640

Рекламный холдинг предсказал беспрецедентное падение рекламных расходов во всем мире

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Французский рекламный холдинг Publicis Groupe, третий крупнейший в мире, предупредил, что расходы на рекламу сократятся больше, чем на пике кризиса 2009 года, когда они упали на 10%. Гендиректор группы Артур Садун сказал The Wall Street Journal, что новый кризис будет "беспрецедентным по своим масштабам, сложности и продолжительности".

Экономический кризис

По его словам, только в марте темпы сокращения расходов на рекламу "были значительнее, чем когда-либо в прошлом".

В I квартале 2020 года выручка Publicis выросла на 17% в годовом выражении, до 2,48 млрд евро. Улучшению показателя способствовал дополнительный доход от маркетинговой компании Epsilon, приобретенной в прошлом году. В органическом выражении - без учета курсовых разниц, а также покупки и продажи активов - выручка снизилась на 2,9%. При этом продажи упали на 9,2% в Европе и на 1,9% в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в Северной Америке выросли на 0,5%, сообщается в пресс-релизе Publicis.

Компания объявила, что сократит расходы на 500 млн евро за счет сокращения зарплат руководству на 20-30% и уменьшения размера дивидендов наполовину.

Акции Publicis дешевеют на 1,1% на торгах в Париже во вторник. С начала года капитализация компании снизилась на 26,4% до 7,1 млрд евро.

Publicis - третий по величине рекламный холдинг мира после WPP PLC и Omnicom Group Inc.

Хроника 27 января – 14 апреля 2020 годаЭкономический кризис
WPP PLC Omnicom Group Publicis АТР Франция Европа Северная Америка

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В ряде европейских стран начали снимать ограничения, введенные из-за коронавируса

Дождь помог потушить пожар в Чернобыльской зоне

Дождь помог потушить пожар в Чернобыльской зоне

Сокращение китайского экспорта и импорта в марте существенно замедлилось

Сокращение китайского экспорта и импорта в марте существенно замедлилось

Что случилось этой ночью: вторник, 14 апреля

Китай закрыл все наземные пункты пропуска на границе с Россией

Помпео уверен, что виновные в распространении COVID-19 понесут ответственность

Помпео уверен, что виновные в распространении COVID-19 понесут ответственность

Университет Джонса Хопкинса по ошибке сообщил о 2 миллионах зараженных COVID-19

Университет Джонса Хопкинса по ошибке сообщил о 2 миллионах зараженных COVID-19

Режим самоизоляции во Франции продлили до 11 мая

Что произошло за день: понедельник, 13 апреля

Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ счел невозможным остановить коронавирус без вакцины

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');