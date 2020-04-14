Рекламный холдинг предсказал беспрецедентное падение рекламных расходов во всем мире

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Французский рекламный холдинг Publicis Groupe, третий крупнейший в мире, предупредил, что расходы на рекламу сократятся больше, чем на пике кризиса 2009 года, когда они упали на 10%. Гендиректор группы Артур Садун сказал The Wall Street Journal, что новый кризис будет "беспрецедентным по своим масштабам, сложности и продолжительности".

По его словам, только в марте темпы сокращения расходов на рекламу "были значительнее, чем когда-либо в прошлом".

В I квартале 2020 года выручка Publicis выросла на 17% в годовом выражении, до 2,48 млрд евро. Улучшению показателя способствовал дополнительный доход от маркетинговой компании Epsilon, приобретенной в прошлом году. В органическом выражении - без учета курсовых разниц, а также покупки и продажи активов - выручка снизилась на 2,9%. При этом продажи упали на 9,2% в Европе и на 1,9% в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в Северной Америке выросли на 0,5%, сообщается в пресс-релизе Publicis.

Компания объявила, что сократит расходы на 500 млн евро за счет сокращения зарплат руководству на 20-30% и уменьшения размера дивидендов наполовину.

Акции Publicis дешевеют на 1,1% на торгах в Париже во вторник. С начала года капитализация компании снизилась на 26,4% до 7,1 млрд евро.

Publicis - третий по величине рекламный холдинг мира после WPP PLC и Omnicom Group Inc.