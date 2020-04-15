Власти КНР сообщили о 46 новых случаях заражения коронвирусом

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В материковой части Китая за сутки выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом, 36 из них - завозные, сообщил Госкомздрав КНР. Из десяти случаев местного заражения восемь зафиксированы в провинции Хэйлунцзян, один - в Гуандуне.

За сутки умер один заболевший, это случилось в провинции Хубэй, которая считается источником эпидемии.

Всего в стране с декабря подтверждено 82 295 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 3342 заразившихся. На лечении остаются 1137 человек, состояние 113 оценивается как тяжелое. Более 77 000 числятся выздоровевшими.