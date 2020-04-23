Китай сообщил об отсутствии смертей от COVID-19 восьмой день подряд

В китайских больницах осталось менее тысячи пациентов с коронавирусом

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В материковом Китае за сутки выявлено десять новых случаев COVID-19, шесть - "импортированы", ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом, не зафиксировано, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

В последний раз китайские власти сообщали об умерших от коронавируса 15 апреля. Таким образом, в стране уже восьмой день не было смертей, связанных с COVID-19.

Накануне сообщалось о 30 выявленных новых случаях заражения при 23 ввезенных.

Выявлено 27 случаев бессимптомного протекания болезни, один из них зарубежный.

С декабря от коронавируса в Китае умерли 4 632 человека, зарегистрировано 82 798 случаев заражения, из них 1 616 - у людей, прибывших из-за рубежа.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 959 человек, состояние 63 больных оценивается как тяжелое. Более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксированы пять новых случаев заражения, четыре - в Гонконге и один на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах зарегистрировано 1 504 случая заболевания: в Гонконге - 1 033 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 426 (шесть случаев смерти).