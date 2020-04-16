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В Донбассе начался обмен пленными

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Донецк и Киев начали обмен пленными, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Процедура проходит в районе контрольного пункта въезда-выезда "Майорск" на окраине Горловки.

На месте работают наблюдатели ОБСЕ, сотрудники совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и представители омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Как сообщили "Интерфаксу" в аппарате уполномоченного по правам человека ДНР, формула обмена в последний момент была скорректирована. Сначала предполагалось, что обмен пройдет по формуле "8 на 10", однако, "по уточненным данным, Киеву передается девять украинцев в обмен на 11 жителей ДНР", сказал собеседник агентства.

Со стороны ДНР сформирована колонна для выезда в буферную зону. В колонне присутстсвуют наблюдатели ОБСЕ, сотрудники Красного креста, Совместного центра и силовых структур ДНР.

Собеседник агентства отметил, что обмен должен был начаться в 8 утра по московскому времени, "но задержался по вине Киева".

Украина ДНР Донбасс

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