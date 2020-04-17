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Почти все страны мира ввели ограничения на поездки из-за пандемии COVID-19

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Почти все страны мира ввели ограничения на поездки, включая их полный запрет, чтобы сдерживать распространение коронавируса, следует из доклада Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

"В последние годы мы наблюдали тенденцию к упрощению въезда для иностранных туристов, к большей открытости стран. COVID-19 резко прервал это. Согласно новому исследованию, 96% всех направлений в мире или 209 стран ввели ограничения на поездки в ответ на пандемию. Около 90 направлений полностью или частично закрыли свои границы для туристов, а еще 44 - закрыли границы для граждан из определенных стран, например, Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана", - отмечает UNWTO.

По данным организации, с января 2020 года до начала апреля все страны Африки, Азии, Тихоокеанского региона, а также Среднего и Ближнего Востока ввели ограничения на поездки, в то время как в Европе доля стран, закрывших границы составляет 93%, в Северной и Южной Америке - 92%.

По словам генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили, COVID-19 повлиял на путешествия и туризм, как ни одно другое событие в истории. Власти стран ставят здравоохранение на первое место и ограничивают поездки, отметил он.

"Однако приостановка туризма влечет за собой сокращение числа рабочих мест, а достигнутый устойчивый экономический рост может сойти на нет. Поэтому мы призываем правительства постоянно пересматривать ограничения на поездки, отменять или ослаблять их, когда путешествия станут безопасны", - заявил генсек организации.

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UNWTO ООН Зураб Пололикашвили Коронавирус

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