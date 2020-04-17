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Глобальные поставки компьютеров упали на 9,8% в I квартале

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) в январе-марте 2020 года сократились в годовом измерении на 9,8%, до 53,2 млн штук, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC). Причиной спада в компании назвали сокращения поставок в Китае из-за коронавируса и празднования нового года.

Пандемия коронавируса

"Между тем спрос повышался в течение квартала, поскольку многим работодателям необходимо было апгрейдить ПК для работы из дома, а потребители заинтересовались игровыми компьютерами для развлечения", - говорится в отчете.

В IDC предупреждают, что спрос может быть недолговечным, поскольку "многие опасаются, что худшее еще впереди" и сократить расходы в ближайшие месяцы могут и компании, и потребители.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе поставки ПК упали на двухзначную величину, в регионе Европа, Ближний Восток, Африка - на однозначную. В Канаде показатель вырос по итогам 15-го квартала подряд. В США продажи сократились на 4%, в том числе ноутбуков - на 8%.

Apple зафиксировала в январе-марте один из сильнейших спадов поставок в своей истории - почти на 21%. Практически все предприятия американской компании расположены в Китае, из-за чего она вошла в число наиболее пострадавших из-за приостановки производства.

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Мумбаи, Индия
Китай коронавирус IDC США Канада Африка АТР Apple

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