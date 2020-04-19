Количество случаев COVID-19 в США превысило 740 тысяч

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 740,1 тыс. человек, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.

Количество летальных исходов почти удвоилось за последние восемь дней и превысило показатель в 39 тыс. человек.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 241 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения COVID-19 - 17,6 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 81,4 тыс. инфицированных. Там от коронавируса умерли 4 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Соединенные Штаты продолжают успешную борьбу против коронавируса COVID-19, распространение заболевания идёт все медленнее.

"Пик заболеваний остался позади", - отметил президент.

Трамп также рассказал, что ряд штатов на следующей неделе начнёт постепенно возвращаться к нормальной жизни. Первыми открыть некоторые магазины планируют Техас и Вермонт.