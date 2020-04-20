Белорусам придется самим покупать авиабилеты до дома и компенсировать затраты на рейс

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии утвердило порядок возмещения затрат на организацию эвакуационных рейсов: эвакуируемым придется заранее оплатить билет, а после эвакуации - еще и компенсировать бюджетные затраты на рейс.

Согласно постановлению, эвакуация белорусов из-за рубежа будет осуществляться на основании договора перевозки (электронного билета) при предварительной оплате и с уведомлением о размере бюджетных средств, которые необходимо возместить в связи с организацией эвакуационного рейса.

Авиакомпания "Белавиа" рассчитывает планируемые затраты на организацию эвакуационного рейса в белорусских рублях с учетом рентабельности 3% и размещает соответствующее уведомление на сайте.

Заполнение формы уведомления в электронном виде является подтверждением согласия с его условиями. Фактами оказания услуги по перевозке являются прибытие гражданина Белоруссии на рейс и его доставка в место назначения.