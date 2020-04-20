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Посольство в Праге назвало фейком сообщения о кибератаках со стороны России

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Россия отвергает обвинения в кибератаках на медицинские учреждения в Чехии, заявили в посольстве РФ в Праге.

"В ряде чешских СМИ со ссылкой на неназванные источники в органах безопасности Чешской Республики появилась информация о том, что за серией кибератак, совершенных в последние дни на медицинские учреждения в Чехии, якобы стоит Россия. Категорически отвергаем подобные измышления. Речь идет об очередных "fake news", - говорится в сообщении, распространенном дипмиссией в понедельник.

В посольстве подчеркнули, что единственной целью таких публикаций является создание враждебного образа России, прежде всего, у местной общественности. "Паразитирование на теме постигшей всех нас беды - эпидемии коронавируса, когда речь идет о спасении человеческих жизней - выходит за все возможные морально-этические рамки", - отмечается в сообщении.

Чехия

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