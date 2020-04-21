Памплона отменила забег с быками из-за коронавируса

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Памплоне из-за коронавируса впервые с 1978 года отменили традиционный забег с быками Сан-Фермин. Об этом сообщила мэрия города.

El Ayuntamiento de Pamplona suspende la celebración de las fiestas de San Fermín en julio de 2020

⠀

Pero recuerda que, ⠀

en cuanto podamos…⠀#LosViviremos

⠀

🔻 #SanFermines 🔻 pic.twitter.com/bA9f4k2JvZ — Ayuntamiento de Pamplona (@Pamplona_ayto) April 21, 2020

Праздник Сан-Фермин ежегодно проводится в июле больше восьми столетий, в последние годы его посещало около трех миллионов человек в год. Эрнест Хемингуэй описал его в 1926 году в романе "И восходит солнце (Фиеста)".

Часть традиции - "энсьерро": толпа людей убегает по перекрытой узкой улочке от разъяренных быков. В завершение фиесты также проходят традиционные схватки быков с тореадорами, что вызывает протесты защитников окружающей среды.

Ранее в этот день власти Баварии и Мюнхена решили отменить Октоберфест.