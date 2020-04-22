Что случилось этой ночью: среда, 22 апреля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– "Вектор" набрал добровольцев для испытания коронавирусной вакцины. Испытания начнутся не раньше июня. В них участвуют люди без коронавируса и хронических болезней.

– Участники митинга во Владикавказе получили административный арест. Жители Владикавказа получили до 15 суток ареста за митинг против режима самоизоляции. В среду суд вынесет решение о судьбе оставшихся нарушителей.

– Трамп попросит Гарвард вернуть деньги на борьбу с коронавирусом. Кроме Гарварда президент США попросит вернуть деньги у крупных предприятий. Они получили финансовую помощь в несколько миллионов долларов.

– Российскому центру рентгенорадиологии Минздрава РФ грозит штраф или приостановка деятельности. Сотрудники центра нарушили санитарные нормы в период повышенной готовности. Максимальный срок простоя может достичь 90 суток.

– Штат Миссури подал иск против Китая из-за ущерба от коронавируса. Власти штата считают, что власти Китая несут ответственность за распространение болезни. Китай и Россия отрицают, что эпидемия замалчивалась.