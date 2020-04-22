Российскому центру рентгенорадиологии Минздрава РФ грозит штраф или приостановка деятельности

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU -Черемушкинский суд Москвы в мае рассмотрит административное дело в отношении Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России из-за допущенных нарушений в период режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса.

"Административный материал был зарегистрирован в суде 16 апреля и назначен к рассмотрению на 13 мая в 11:00 мск", - сообщили в среду "Интерфаксу" в суде.

Научному центру вменяется нарушении ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина). Наказание за данное правонарушение предусматривает для юридического лица от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как отмечается на сайте организации, в связи с выявлением лиц с подозрением на новую короновирусную инфекцию ФГБУ ""Российский научный центр рентгенорадиологии" Минздрава России с 4 апреля и до особого распоряжения закрыт на карантин. Также прекращен амбулаторно-поликлинический прием больных, госпитализация пациентов и лечение в условиях дневного стационара.

Допуск посетителей на территорию центра также временно приостановлен.