В ЛНР за несколько дней удвоилось число инфицированных COVID-19

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Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Медики самопровозглашенной Луганской народной республики выявили уже 48 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

"К сожалению, на сегодняшний день зафиксирован один случай смерти от сердечно-сосудистой патологии. Пациент возрастной, 74 лет, но он являлся носителем COVID-инфекции, то есть он, как контактный, был заражен, но причина смерти в его основной патологии", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе Минздрава ЛНР отметили, что семь человек уже выздоровели и выписаны и медучреждений.

17 апреля, по данным ведомства, на территории республики был зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусом.