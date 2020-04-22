Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:05Заразились
на 22.04В России 57 999+5 236В мире 2 561 044+88 785

Число заболевших COVID-19 в ДНР за сутки выросло вдвое

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки резко возросло число заболевших новой коронавирусной инфекцией, один человек скончался, сообщили в среду в Минздраве ДНР.

"Согласно проведенным исследованиям 22 апреля, выявлен 31 случай заболевания COVID-19. Зарегистрирован первый летальный случай от COVID-19. Пациент 60 лет поступил в учреждение здравоохранения уже в тяжелом состоянии с первоначальным диагнозом "пневмония". В ходе лечения был произведен забор биоматериала для исследования на коронавирус, к сожалению, пациента спасти не удалось", - говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой ведомства.

С начала пандемии в ДНР до этой среды были зарегистрированы 36 случаев заражения коронавирусом, двое из инфицированных были выписаны. Таким образом, число заболевших за минувшие сутки выросло почти вдвое - до 67 человек.

О резком росте числа заразившихся коронавирусом ранее в среду заявили в другой самопровозглашенной республике Донбасса - ЛНР. Там медики выявили уже 48 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР. Один из инфицированных скончался.

Время пандемии

12
Мумбаи, ИндияКаракас, ВенесуэлаСингапурСектор ГазаУхань, КитайБангкок, ТаиландЭн-Наджаф, ИракКаир, ЕгипетАккра, ГанаЛондон, ВеликобританияКиев, УкраинаИерусалим, Израиль
Мумбаи, Индия
ДНР коронавирус

Новости по теме

Новости

Италия второй день подряд бьет рекорды по числу выздоровевших от коронавируса

Украина заблокировала в ООН еще одну резолюцию РФ, касающуюся ослабления санкций

В интернет утекли 25 тыс. адресов электронной почты из Минздрава США и ВОЗ

В ЛНР за несколько дней удвоилось число инфицированных COVID-19

В ЛНР за несколько дней удвоилось число инфицированных COVID-19
Экономический кризис

Аналитики не удивятся ценам на нефть в минус $100 за баррель

Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему стать вице-премьером Украины

В ООН заявили об угрозе голода "библейских масштабов" из-за коронавируса

В ООН заявили об угрозе голода "библейских масштабов" из-за коронавируса
Пандемия коронавируса

В Германии впервые разрешили тестировать на людях вакцину против коронавируса

WSJ сообщила о потерях индивидуальных инвесторов из-за нефтяного кризиса

WSJ сообщила о потерях индивидуальных инвесторов из-за нефтяного кризиса

Иран сообщил об успешном запуске первого военного спутника

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');