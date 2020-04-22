Число заболевших COVID-19 в ДНР за сутки выросло вдвое

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки резко возросло число заболевших новой коронавирусной инфекцией, один человек скончался, сообщили в среду в Минздраве ДНР.

"Согласно проведенным исследованиям 22 апреля, выявлен 31 случай заболевания COVID-19. Зарегистрирован первый летальный случай от COVID-19. Пациент 60 лет поступил в учреждение здравоохранения уже в тяжелом состоянии с первоначальным диагнозом "пневмония". В ходе лечения был произведен забор биоматериала для исследования на коронавирус, к сожалению, пациента спасти не удалось", - говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой ведомства.

С начала пандемии в ДНР до этой среды были зарегистрированы 36 случаев заражения коронавирусом, двое из инфицированных были выписаны. Таким образом, число заболевших за минувшие сутки выросло почти вдвое - до 67 человек.

О резком росте числа заразившихся коронавирусом ранее в среду заявили в другой самопровозглашенной республике Донбасса - ЛНР. Там медики выявили уже 48 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР. Один из инфицированных скончался.