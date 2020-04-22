Украина заблокировала в ООН еще одну резолюцию РФ, касающуюся ослабления санкций

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Украина заблокировала в ООН очередную резолюцию РФ, направленную на ослабление санкций, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции. Под прикрытием борьбы с пандемией они имеют целью размыть санкционный режим. 22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ. Текст они подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась. Украина не могла поддержать такую резолюцию. Она прервала так называемую процедуру умолчания и заблокировала эту инициативу", - сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном в фейсбуке украинского МИД в среду.

Министр отметил, что, как и несколько недель назад, Украина стала "двигателем группы стран", которые "помешали российским манипуляциям" в ООН, и подчеркнул, что это - последовательная политика Киева.

"Как я обещал еще в начале апреля, мы будем и в дальнейшем вместе с партнерами блокировать попытки России разрушить санкционные режимы. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, которые преследуют одну цель - ослабить санкции ", - добавил Кулеба.

В МИД напомнили, что 3 апреля Украина уже блокировала предыдущую попытку РФ провести в Генеральной ассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций.

Российская резолюция ГА ООН по борьбе с пандемией

В начале апреля Украина, Грузия, Великобритания и ряд других стран заблокировали подготовленную Россией и еще 28 государствами-членами ООН резолюцию Генассамблеи всемирной организации. Российский проект резолюции по борьбе с пандемией коронавируса, в частности, включал в себя предложение отказаться от торговых войн и от принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций.

"Сожалеем, что небольшая группа государств-апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами", - заявили в представительстве РФ при ООН.

Там также подчеркнули, что блокировка российской резолюции приведет к тому, что "дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее". "Может пострадать огромное количество людей, прежде всего, в развивающихся странах", - предупредили в российской дипмиссии.