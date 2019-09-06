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В Мексике заявили, что поток нелегалов из страны в США снизился на 56%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Поток нелегальных мигрантов, следующих через территорию Мексики в США, снизился с мая по август на 56% благодаря плану по их сдерживанию, сообщил в пятницу журналистам министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

"Сокращение потока мигрантов на 56% является результатом различных мер, принятых государством в соответствии с мексиканским законом о миграции", - заявил Эбрард на пресс-конференции, добавив, что Мексика продолжит инвестировать в социальные программы на юге страны, а также помогать таким странам, как Гватемала, Гондурас и Сальвадор.

Он отметил, что в понедельник посетит Вашингтон, чтобы обсудить прогресс программы по сдерживанию мигрантов.

В начале июня президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике повышением пошлин с 5% до 25% в случае, если Мехико не решит проблему сдерживания нелегалов. Позднее Трамп заявил, что отказывается от этой идеи, так как смог заключить с этой страной соглашение по борьбе с нелегальной иммиграцией.

По словам президента, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, попадающих через Мексику в США.

Граница между США и Мексикой

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