Трамп выразил надежду, что США быстро справятся с осенней вспышкой коронавируса

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп надеется, что США смогут быстро справиться с возможной осенней вспышкой коронавируса.

"Этот вирус рано или поздно уйдет, и если он вернется осенью - мы сможем подавить его очень быстро. У нас есть хорошие специалисты, мы многому научились, научились тому, как обращаться с ним (с COVID-19 - ИФ)", - сказал Трамп журналистам в среду.

По его словам, сейчас США активно тестируют граждан на коронавирус и "лидируют" в этом процессе.