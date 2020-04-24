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В Антверпене в контейнере с рыбой нашли почти 4 тонны кокаина

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В порту Антверпена на одном складе в контейнере с морской рыбой нашли почти 4 тонны кокаина общей стоимостью в 200 млн евро. Об этом пишет NL Times. Также полицейские изъяли три автомата Калашникова.

По факту начали расследование и задержали 14 граждан Нидерландов. Нескольких подозреваемых задержали прямо на складе.

Программа ООН по контролю за морскими перевозками установила, что через Антверпен в 2019 году прошло до половины всего объем кокаина, направлявшегося в Европу, писала The Brussels Times. Всего за год в этом порту перехватили 77 тонн этого наркотика.

Антверпен Бельгия Нидерланды

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