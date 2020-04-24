Доля платежей из Китая в Россию в евро в 2019 году увеличилась в 3,8 раза

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Доля внешнеторговых платежей из Китая в Россию в евро в 2019 году составила 45,6%, что в 3,8 раза больше показателя 2018 года, когда она равнялась 12,0%, следует из опубликованных ЦБ РФ данных.

Согласно информации о валютной структуре расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым договорам, доля китайских платежей в европейской валюте за российские поставки начала радикально увеличиваться в 2018 году, когда она выросла по сравнению с 2017 годом в 3,6 раза - с 3,3% до 12,0%.

В результате доля евро в расчетах за два года увеличилась в 13,8 раза, и европейская валюта по итогам 2019 года стала основной валютой, получаемой российской стороной от китайских покупателей.

Доля доллара США в этих платежных операциях, напротив, снизилась в 2019 году по сравнению с 2018 годом почти в два раза - до 38,7% с 75,1%. За пять лет до того, в 2014 году, американская валюта безоговорочно доминировала в расчетах Китая с РФ, ее доля составляла 97,1%.

В прошлом году доля платежей из Китая в российских рублях увеличилась до 8,7% с 7,5%, в иных валютах (очевидно, в юанях) - до 7,0% с 5,4%.

При перечислениях из РФ в Китай доллары США также постепенно утрачивают свой приоритет, хотя пока используются все еще чаще, чем остальные валютные платежные средства - в 2019 году их доля снизилась до 63,8% с 72,1% в 2018 году.

Все активнее россияне используют для платежей китайскую валюту, на ее долю в 2019 году пришлось 24,9% перечислений после 19,3% в 2018 году. Не так активно, но растет и доля российских рублей, она увеличилась до 6,0% с 4,3%, евро - до 5,3% с 4,3%.

В торговле с Индией при оплате за российские товары место американского доллара в 2019 году занял российский рубль - его доля увеличилась в два раза, до 76,2% с 38,0%. В 2013 и 2014 годах на долю рублевых платежей индийских партнеров приходилось всего соответственно 1,1% и 3,0%.

Доля долларов США в 2019 году уменьшилась больше, чем в 3 раза, до 18,5% с 57,5% в 2018 году.

При оплате россиян за индийские товары в 2019 году доля долларовых платежей снизилась до 65,3% с 68,3%, зато возросла доля платежей в евро - до 12,6% с 7,9%. Доля рублевых платежей снизилась до 18,1% с 20,2%.

При торговле с Турцией также происходят похожие изменения, хотя не в такой сильной степени.

При платежах турецкой стороны доля долларов снизилась до 79,3% с 84,0%, доля рублевых операций увеличилась до 14,6% с 11,3%, платежей в евро - до 6,0% с 4,4%.

При платежах из РФ доля долларов также снизилась - до 39,5% с 44,3%, платежей в рублях - до 28,3% с 31,8%, платежей в евро стало больше в 1,4 раза - на их долю пришлось 31,0% после 22,2% в 2018 году.

По контрактам со странами ЕС в РФ в 2019 году доля платежей в евро увеличилась до 38,2% с 34,3% в 2018 году, в рублях - до 9,1% с 8,4%. При этом доля платежей в долларах уменьшилась до 49,5% с 54,4%.

Европейским поставщикам российские покупатели в 2019 году, как и в 2018 году, заплатили 48,6% в евро, рублевые платежи увеличивают отрыв от платежей в долларах - их доля увеличилась до 29,5% с 28,4%, тогда как платежи в американской валюте уменьшились до 20,7% с 21,7%.

В целом по всем странам мира доля долларовых платежей в российской внешнеторговой выручке в 2019 году снизилась до 62,0% с 67,3% в 2018 году. Одновременно доля платежей в евро выросла до 20,6% с 17,3%, в рублях - до 15,0% с 13,6%.

При платежах из РФ доля платежей в долларах снизилась до 35,0% с 36,2%, в евро - до 30,0% с 30,1%, но выросла доля платежей в рублях до 30,6% с 30,3%, платежей в валютах других стран - до 4,4% с 3,4%.

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