Число заболевших COVID-19 на авианосце "Теодор Рузвельт" превысило 700

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере у 710 из 4,8 тыс. членов команды американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт") выявлено заражение коронавирусом COVID-19, сообщили в ВМС США.

На данный момент протестировано 94% членов команды авианосца, который почти месяц назад прекратил операции в зоне Тихого океана из-за вспышки COVID-19 на его борту. У 3 872 моряков анализ на вирус показал отрицательный результат.

Большая часть команды авианосца - 4 158 моряков переведена на берег на карантин. Девять человек госпитализированы. Один из моряков умер.

Авианосец "Теодор Рузвельт" в конце марта из-за вспышки коронавируса на борту был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Капитан "Теодора Рузвельта" Бретт Крозье за донесение командованию флота о вспышке на борту COVID-19, которое просочилось в СМИ, был отстранен от командования авианосцем. В донесении экс-капитан предупреждал, что "из-за ограниченного пространства, присущего военному кораблю, невозможно обеспечить карантин, распространение болезни продолжается и ускоряется", и отмечал, что "сейчас не военное время, военнослужащие не должны умирать".

Затем за грубые высказывания в адрес Крозье в отставку отправили исполняющего обязанности министра Военно-морских сил Томаса Модли. В частности, он заявлял, что Крозье "предал свой долг офицера", что он "либо слишком наивен, либо слишком глуп, чтобы быть капитаном такого корабля".

Сейчас на авианосце проводят санобработку. Продолжается осмотр моряков.

Между тем, командующий американскими войсками на Гуаме контр-адмирал Джон Менони на этой неделе заявил: "В предстоящие несколько недель мы вернем большую часть его команды на корабль, и в ближайшем будущем они должны будут выйти в море".

По данным ВМС США, в настоящее время на флоте зафиксировано самое большое количество заболевших коронавирусом в вооруженных силах - 1 252 человека. Всего в американских войсках выявлено более 5,4 тыс. инфицированных.