Лавров предсказал новые обвинения в адрес РФ во вмешательстве в выборы США

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Россия предвидит новую волну обвинений во вмешательстве в выборы в США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, он сказал об этом своему американскому коллеге Майку Помпео в ходе недавнего телефонного разговора.

"Я прямо сказал, что мы предвидим и уже ощущаем новую волну обвинений в том, что мы "будем вмешиваться и в нынешнюю предвыборную кампанию", поэтому давайте создадим механизм, который будет уполномочен президентами рассматривать любые вопросы, вызывающие тревогу у той или иной стороны. Эти предложения остаются на столе", - заявил Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Министр выразил надежду, что "все-таки за этой "русофобской пандемией", которая сейчас опять нарастает, данное предложение будет рассмотрено профессионалами, а не политиканами".

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.