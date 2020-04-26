На Мальте впервые с начала распространения COVID-19 не выявили случаев заражения

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Власти Мальты объявили в воскресенье, что планируют отменить часть ограничительных мер, призванных сдержать распространение коронавируса COVID-19, так как за сутки в стране не было зафиксировано ни одного случая заражения, сообщает The Guardian.

Подобное произошло впервые с тех пор, как 7 марта на Мальте выявили первого пациента с этим коронавирусом. В общей сложности в стране выявили 450 случаев заражения и четыре летальных исхода.

В ВОЗ отмечали, что власти Мальты отлично наладили тестирование людей на наличие коронавируса, а также - эффективно отслеживали контакты заболевших.

При этом на Мальте ввели менее жесткие ограничения в связи с распространением инфекции, нежели многие другие страны: запрещено собираться группами в более чем три человека. Школы, аэропорты и не жизненно важные магазины закрыты, однако заводы, стройплощадки продолжают работу. Пляжи открыты.