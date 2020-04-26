Переходный совет Южного Йемена объявил о самоуправлении

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Переходный совет Южного Йемена, сформированный сепаратистами, объявил о режиме самоуправления на юге страны и ввел режим чрезвычайного положения, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

В заявлении совета говорится, что правительство Йемена замешано в коррупции и нарушает свои обязательства.

Глава МИД Йемена Мухаммед аль-Хадрами призвал Саудовскую Аравию занять четкую позицию и принять меры против Южного переходного совета.

Ранее СМИ сообщали о сложной ситуации в Адене и соседних городах из-за проливных дождей. Местные жители призывали власти оказать им помощь.

В ноябре 2019 года признанное в мире правительство Йемена заключило в Эр-Рияде мирное соглашение с сепаратистами из Южного переходного совета, пользующегося поддержкой Объединенных Арабских Эмиратов. Согласно документу, стороны, которые ранее были союзниками в борьбе с хуситами, должны сформировать единое правительство, в равной степени представляющее южные и северные провинции. Также сепаратисты должны передать правительству руководство захваченными ранее южными территориями, включая Аден.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, а Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Руководимая Эр-Риядом арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади.