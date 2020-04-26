Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 25.04В России 74 588+5 966В мире 2 896 746+85 553

Переходный совет Южного Йемена объявил о самоуправлении

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Переходный совет Южного Йемена, сформированный сепаратистами, объявил о режиме самоуправления на юге страны и ввел режим чрезвычайного положения, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

В заявлении совета говорится, что правительство Йемена замешано в коррупции и нарушает свои обязательства.

Глава МИД Йемена Мухаммед аль-Хадрами призвал Саудовскую Аравию занять четкую позицию и принять меры против Южного переходного совета.

Ранее СМИ сообщали о сложной ситуации в Адене и соседних городах из-за проливных дождей. Местные жители призывали власти оказать им помощь.

В ноябре 2019 года признанное в мире правительство Йемена заключило в Эр-Рияде мирное соглашение с сепаратистами из Южного переходного совета, пользующегося поддержкой Объединенных Арабских Эмиратов. Согласно документу, стороны, которые ранее были союзниками в борьбе с хуситами, должны сформировать единое правительство, в равной степени представляющее южные и северные провинции. Также сепаратисты должны передать правительству руководство захваченными ранее южными территориями, включая Аден.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, а Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Руководимая Эр-Риядом арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади.

Йемен

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 апреля

СМИ нашли личный бронепоезд Ким Чен Ына на северокорейском курорте

СМИ нашли личный бронепоезд Ким Чен Ына на северокорейском курорте

Минкомсвязи анонсировало новые рейсы для застрявших за рубежом россиян

Переболевший COVID-19 Борис Джонсон вернется к работе в понедельник

Ким Чен Ын две недели не появлялся на публике, СМИ сообщают о его болезни и смерти

Ким Чен Ын две недели не появлялся на публике, СМИ сообщают о его болезни и смерти

В Италии отметили значительное замедление распространения COVID-19

В Италии отметили значительное замедление распространения COVID-19

Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса

Орешкин посчитал, что МВФ и ВОЗ не справляются с кризисом COVID-19

Что произошло за день: суббота, 25 апреля

Итальянские дизайнеры создали модели салонов самолетов для мира после пандемии

Итальянские дизайнеры создали модели салонов самолетов для мира после пандемии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');