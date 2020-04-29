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США обеспокоены объявлением о самоуправлении Южного переходного совета Йемена

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - США выразили обеспокоенность в связи с действиями Южного переходного совета Йемена и призвали совет совместно с правительством Йеменской Республики возобновить политический процесс, предусмотренный Эр-Риядским соглашением, сообщает Госдепартамент США.

"Соединенные Штаты обеспокоены недавними действиями Южного переходного совета Йемена (STC), включая то, что STC называет объявлением о "самоуправлении"", - говорится в сообщении Госдепа.

Отмечается, что такие односторонние действия только усугубляют нестабильность в Йемене.

"Они особенно бесполезны в то время, когда стране угрожает COVID- 19, а также угрожают осложнить усилия специального посланника ООН по возобновлению политических переговоров между правительством и повстанцами-хуситами. Мы призываем STC и правительство Йеменской Республики возобновить политический процесс, предусмотренный Эр-Риядским соглашением", - заявило внешнеполитическое ведомство США.

Переходный совет Южного Йемена заявил о введении с полуночи 25 апреля самоуправления в провинциях юга страны, обвинив йеменское правительство в невыполнении своих обязательств.

В Эр-Рияде в 2019 году состоялось подписание мирного соглашения между правительством Йемена и сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена. Саудовская Аравия в йеменском конфликте занимает сторону правительства Йемена, а Южный переходный совет поддерживают ОАЭ.

Согласно документу, стороны, которые ранее были союзниками в борьбе с хуситами, должны сформировать единое правительство, в равной степени представляющее южные и северные провинции. Также сепаратисты должны передать правительству руководство захваченными ранее южными территориями, включая Аден.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, а Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Руководимая Эр-Риядом арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади.

Йемен

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