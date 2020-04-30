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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:47Заразились
на 30.04В России 106 498+7 099В мире 3 193 886+77 488

COVID-19 унес в мире жизни почти 230 тыс. человек

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Число людей, умерших от связанных с коронавирусом заболеваний, в мире на 8 утра по московскому времени четверга достигло 227 671 человека, увеличившись за сутки на 10 488 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Пандемия коронавируса

Всего в мире, по данным университета, на 8:00 четверга насчитывалось 3 млн 194 тыс. 523 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 77 тыс. 513 случаев заражения.

Полностью излечились 973,5 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 1 039 909 (60 966 скончавшихся), Испании - 236 899 (24 275 умерли), Италии - 203 591 (умер 27 681), Франции - 166 543 (скончались 24 087), Великобритании - 166 441 (умерли 26 097), Германии - 161 539 (6 467 скончались), Турции - 117 589 (умер 3 081).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:45 среды выявлено 99 399 больных и 972 случая летального исхода, выздоровели 10 286 человек. По общему числу инфицированных Россия остается на восьмом месте в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран, которые постоянно корректируются.

коронавирус

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