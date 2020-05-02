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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:42Заразились
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Глава МВД Молдавии заболел коронавирусом в легкой форме

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку инфицирован коронавирусом.

"Чтобы предотвратить появление ошибочной информации в средствах массовой информации, я хочу подтвердить тот факт, что после процедуры тестирования на новую вирусную инфекцию у меня подтвердили легкую форму COVID-19. Мне не потребовалась госпитализация, и в настоящий момент я нахожусь дома в самоизоляции, мое состояние здоровья удовлетворительное", - написал он в субботу в фейсбуке.

Он заверил, что его болезнь "никоим образом не влияет на деятельность министерства".

Как сообщили "Интерфаксу" в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии, по последним данным, в стране зарегистрированы 3 980 случаев заражения новым коронавирусом, из которых 460 - в Приднестровском регионе. Из общего количества инфицированных 248 граждан находятся в тяжелом состоянии, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще 518 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, а состояние здоровья других оценивается как удовлетворительное. В Минздраве также отметили, что коронавирусом инфицированы 1004 сотрудника системы здравоохранения.

В пятницу из больниц выписались 62 человека, всего вылечилось 1334 человека. За последние сутки скончалось два человека, общее количество скончавшихся составляет 124 человека.

Молдавия Павел Войку коронавирус

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