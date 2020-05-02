Великобритания приблизилась к выходу на второе место в мире по числу смертей от COVID-19

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Великобритания на следующей неделе, вероятно, обойдет Италию по количеству смертей пациентов от COVID-19, констатируют британские СМИ.

Согласно данным властей, в субботу поступили данные о еще 621 летальном исходе, а их общее число теперь - 28 121. В Италии это показатель - 28 236, но данные за сегодня еще не поступали. Однако на итальянской территории эпидемия идет на спад, и жертв за сутки в последние дни - значительно меньше, чем в Великобритании.

В настоящее время больше всего смертей от коронавирусной инфекции (более 60 тыс.) зафиксировали в США. Италия пока - на втором месте.

В общей сложности, в Великобритании 182 260 человек, по официальным данным, заразились коронавирусом. Это четвертый самый высокий показатель в мире.

Однако СМИ отмечают, что на британской территории до сих пор довольно мало тестируют пациентов на COVID-19, и потому реальное число заболевших может быть заметно выше.