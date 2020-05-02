Итальянцев предупредили, что ослабление мер не включает встречи с друзьями

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Итальянские власти предупредили в субботу соотечественников, что ослабление мер по самоизоляции, запланированное на понедельник, не позволит им пока что встречаться с друзьями, пишет в субботу "Коррьере делла сера".

Так, в правительстве пояснили, что жителям будут разрешены поездки к наиболее близким людям, в том числе - к родственникам. Просто встречи с друзьями пока останутся под запретом. Зато в Италии разрешат прогулки, причем не только рядом с домом. Заполнять специальный формуляр для этого с 4 мая уже будет не нужно.

Также отпадет необходимость в заполнении специального заявления для поездок на работу.

Как сообщалось, с 4 мая в Италии возобновляется работа существенной части экономики, в особенности - предприятий, работающих на экспорт. В частности, возобновляется автомобилестроение, производство одежды, в том числе - для домов высокой моды.

В Италии за сутки зафиксировали 1,9 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19 Общее количество случаев - 209 тыс. 328. Кроме того, за сутки от последствий заражения скончались 192 человека. Также власти сообщили дополнительно о смерти 282 человек в апреле, не попавших в прошлые сводки. В общей сложности, в Италии умерли более 28,7 тыс. пациентов с коронавирусом.