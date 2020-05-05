Регулятор Техаса не увидел смысла в искусственном сокращении добычи нефти

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Члены Техасской железнодорожной комиссии во вторник выступили против предложения об искусственном ограничении добычи нефти в штате.

В ходе заседания, трансляция которого велась в интернете, двое челнов комиссии из трёх заявили, что не видят смысла в таком сокращении, а третий - Райан Ситтон - признал, что ему не ясно, может ли распоряжение о сокращении добычи на 20% оказать заметное позитивное воздействие на цены

"Я согласен, что неясно, является ли это панацеей", - сказал он.

При этом Ситтон, который изначально и предлагал подобное сокращение, высказал свои опасения по поводу будущего техасской нефтяной отрасли. По его мнению, рынок восстановится от вызванного коронавирусом COVID-19 кризиса лишь через два или три года и даже тогда спрос на нефть будет ниже, чем был в докризисный период. Ситтон считает, что в итоге Техас окажется как раз в перечне тех, кто так и не сможет вернуться на былой уровень добычи.

В свою очередь, глава комиссии Уэйн Кристиан выразил уверенность в том, что Техас восстановится после кризиса. "История показывает, что каждый раз после подобных нефтяных кризисов мы становились сильнее", - сказал он.

Кристиан подытожил, что сокращение добычи в Техасе "не окажет существенного воздействия на мировой нефтяной рынок. Поэтому распоряжение о принудительном сокращении добычи на 20% - это не решение проблемы".