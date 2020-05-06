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Власти ОАЭ выразили готовность помочь России в борьбе с COVID-19

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммад бин Зайед Аль Нахайан выразил готовность оказать поддержку России и в частности Чечне в борьбе с коронавирусом, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Сегодня вечером у меня состоялся телефонный разговор с дорогим старшим братом, наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Зайедом Аль Нахайаном", - написал Кадыров в своём Instagram.

Он напомнил, что "Чеченская Республика уже продолжительное время развивает и укрепляет дружеские и взаимовыгодные отношения с Объединёнными Арабскими Эмиратами".

"Уважаемый шейх отметил, что им (в ОАЭ - ИФ) известно сложное положение, в котором оказалась Россия в связи с пандемией COVID-19. Он предложил помощь и поинтересовался, в чём нуждается наша страна и, в частности, Чеченская Республика. Также шейх отметил эффективность реализуемых вынужденных ограничительных мер в ЧР по борьбе с коронавирусом. Он выразил надежду на скорейшее преодоление кризиса и нормализацию эпидемситуации в стране", - рассказал глава Чечни.

ОАЭ Россия коронавирус

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