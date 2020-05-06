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В Германии решили открыть все магазины при соблюдении мер гигиены

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель ФРГ приняли решение открыть все магазины при соблюдении необходимых мер гигиены, решились на поэтапное открытие спортивных учреждений и гастрономических точек, говорится в соответствующем документе, в среду поступившем в "Интерфакс".

"Все магазины можно снова открыть при соблюдении гигиены и контроля за потоком посетителей", - сказано в документе. Необходимо при этом будет соблюдать, чтобы одновременно в магазине находилось не слишком много людей. Также остается в действии правило соблюдать в общественных местах минимальное расстояние между гражданами в 1,5 метра.

Спортивные площадки и тренировочные центры можно будет открывать согласно плану, который будет разработан в каждой из 16 федеральных земель. Также немецкие регионы должны будут разработать соответствующие планы для открытия баров, ресторанов и отелей.

Крупные мероприятия, уличные фестивали и гуляния останутся под запретом минимум до 31 августа. Меры по ограничению общественной жизни были приняты для подавления пандемии коронавируса COVID-19.

Ранее в среду Меркель заявила, что ее страна уже прошла первый этап пандемии. Канцлер отметила, что теперь можно говорить о дальнейших послаблениях ограничений общественной жизни.

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В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".
Хроника 09 января – 06 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Ангела Меркель Германия коронавирус

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