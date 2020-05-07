Число жертв коронавируса в мире превысило 260 тыс. человек

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 263 831 человека, увеличившись за сутки на 6 604, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 3 755 379 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 91 555 случаев заражения.

Полностью излечились более 1,2 млн человек.

В США зарегистрировано 1 228 603 случая инфицирования (73 431 скончавшийся), в Испании - 220 325 (25 857 человек умерли), в Италии - 214 457 (29 684 скончались), в Великобритании - 202 359 (30 150), во Франции - 174 224 (25 812), в Германии - 168 611 (7 275), в Турции - 131 744 (3 584), в Бразилии - 126 953 (8 588), в Иране - 101 650 (6 418).

В России, по данным российского штаба по борьбе с коронавирусом на утро среды, было выявлено 165 929 заболевших и 1 537 случаев летального исхода, выздоровели 21 327 человек. По общему числу инфицированных Россия остается на седьмом месте в мире.

Всего COVID-19 зафиксирован почти в 200 странах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных и других источников стран, которые постоянно корректируются.