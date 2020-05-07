Власти Украины решили не возобновлять работу метро до 22 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Ранний запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Поэтому возобновление работы метрополитена на Украине невозможно до 22 мая.

Метро есть в трех городах Украины - в Киеве, Харькове и Днепре (быв.Днепропетровске).

Шмыгаль отметил, что на Украине за сутки выздоровело рекордное количество людей от коронавируса - 299. В то же время заразилось больше граждан, чем в предыдущие дни, - 507.