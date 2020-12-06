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Трамп предположил, что демократы хотят построить коммунизм

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Демократическая партия США в случае прихода к власти будет пытаться построить в стране сначала социализм, а затем – коммунизм, предположил американский президент Дональд Трамп.

"Социализм для этих людей – только начало. Затем они попробуют установить здесь коммунистическую форму правления", – сказал он на митинге в Джорджии.

В связи с этим Трамп призвал сторонников республиканцев в январе проголосовать за двух своих кандидатов на выборах сенаторов от штата Джорджия. В случае успеха на этих выборах республиканцы сохранят контроль над сенатом, и, по словам Трампа, смогут свести на нет предполагаемые планы демократов по строительству социализма и коммунизма.

Ранее The Washington Post сообщила, что Трамп просил губернатора Джорджии организовать проверку подлинности голосов на президентских выборах. Трамп считает, что многие голоса, поданные по почте, могут быть поддельными.

США Дональд Трамп демократическая партия

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