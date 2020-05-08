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Военные самолеты США провели разведку у западных границ России

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Два американских разведывательных самолета в пятницу выполнили многочасовые полеты у границ России на Балтике, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, облетел Калининградскую область по периметру ее границ в воздушном в пространстве Польши, Литвы и над Балтийским морем. Затем он длительное время барражировал к западу от нее. Задачи выполнялись на расстоянии 60-85 км от российских границ на высоте 10 тыс. метров. Самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, в том числе перехватывать радиосвязь, выявлять режим работы систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, находился близ границ Калининградской области более трех часов.

Тем временем, тактический самолет радиоэлектронной разведки Армии США Beechcraft RC-12X Guardrail, вылетевший из Шяуляя в Литве, курсировали вдоль севера и северо-востока Калининградской области в литовском воздушном пространстве. Полет двухмоторного турбовинтового самолета с позывными YANK02 длился более четырех часов. Он проходил на расстоянии 32-42 км от границы на высоте около семи тысяч метров.

Согласно открытым источникам, такие самолеты оснащены новейшим оборудованием для перехвата электронных сигналов и определения их местоположения.

Кроме того, в пятницу патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Posedon, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, провел очередную разведку вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

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