Бомбардировщик США выполнил полет у западных рубежей России

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американский стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer в понедельник совершил полет у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, бомбардировщик с позывным BONE21 после трансатлантического перелета с континентальной части США первоначально совершил пролет над территорией Польши вблизи Калининградской области. Затем он направился в Литву и далее в Латвию и Эстонию, граничащую с Ленинградской областью.

Бомбардировщик совершал беспосадочный полет с несколькими дозаправками в воздухе американскими самолетами-заправщиками.

Факт полета американского бомбардировщика над Польшей официально подтвердил министр обороны страны Мариуш Блащак.

"Польские истребители F-16 и MIG-29 вновь сопровождают американский бомбардировщик B-1B, - сообщил он. - Это доказывает, что США серьезно относятся к своим обязательствам по поддержке союзников в случае чрезвычайной ситуации. Польская армия выполняет свои задачи, несмотря на коронавирус".

По имеющимся данным, бомбардировщик, в частности, пролетел над Варшавой.

Как сообщалось, 6 мая пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lance также выполнила полет вблизи западных границ России.