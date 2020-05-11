Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 11.05В России 221 344+11 656В мире 4 101 699+77 690

Бомбардировщик США выполнил полет у западных рубежей России

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американский стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer в понедельник совершил полет у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, бомбардировщик с позывным BONE21 после трансатлантического перелета с континентальной части США первоначально совершил пролет над территорией Польши вблизи Калининградской области. Затем он направился в Литву и далее в Латвию и Эстонию, граничащую с Ленинградской областью.

Бомбардировщик совершал беспосадочный полет с несколькими дозаправками в воздухе американскими самолетами-заправщиками.

Факт полета американского бомбардировщика над Польшей официально подтвердил министр обороны страны Мариуш Блащак.

"Польские истребители F-16 и MIG-29 вновь сопровождают американский бомбардировщик B-1B, - сообщил он. - Это доказывает, что США серьезно относятся к своим обязательствам по поддержке союзников в случае чрезвычайной ситуации. Польская армия выполняет свои задачи, несмотря на коронавирус".

В РоссииБомбардировщики США провели учебное бомбометание в 100 км от РФЧитать подробнее

По имеющимся данным, бомбардировщик, в частности, пролетел над Варшавой.

Как сообщалось, 6 мая пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lance также выполнила полет вблизи западных границ России.

США Польша Балтика Ленинградская область

Новости по теме

Новости

Саудовская Аравия повысила НДС в три раза и отменила пособия на дороговизну жизни

Саудовская Аравия повысила НДС в три раза и отменила пособия на дороговизну жизни

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 мая

В Шанхае впервые с января заработал "Диснейленд"

В китайском Ухане снова начало расти число больных COVID-19

В китайском Ухане снова начало расти число больных COVID-19

Джонсон разрешил англичанам загорать и почти неограниченно заниматься спортом

Джонсон разрешил англичанам загорать и почти неограниченно заниматься спортом

Посольство США в Москве дистанцировалось от скандального поста Белого дома в соцсетях

Оппозиция в Белоруссии отказалась от участия в кампании по выборам президента

Трое россиян похищены при нападении пиратов на два судна в Экваториальной Гвинее

Эстония первой получит от Японии потенциальное лекарство от COVID-19 для исследований

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');