В Казахстане режим ЧП по коронавирусу продлили до 11 мая

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайного положения по коронавирусу, действующий в Казахстане с 16 марта, продлен до 11 мая решением президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Токаев, которого процитировали в заявлении по ситуации с COVID-19 в стране, опубликованном в понедельник, заявил, что принял такое решение с учетом эпидемиологической ситуации в республике и на основании предложений экспертов и госкомиссии по обеспечению режима ЧП в Казахстане.

"Это решение продиктовано нынешней сложной реальностью. В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится", - добавил он.

По словам Токаева, авиасообщение между Нур-Султаном и Алма-Атой, закрытыми с 19 марта на карантин по коронавирусу, возобновится с 1 мая.

"В стране остановлены все пассажирские авиаперевозки. Это было полностью оправдано. Но с учетом относительной стабилизации ситуации правительство откроет с 1 мая авиарейсы между столицей и Алма-Атой. Это необходимо как для граждан, так и для работы многих специалистов, в том числе задействованных в борьбе с вирусом", - сказал президент.

Обращение было распространено пресс-службой президента в понедельник. При этом, казахстанский лидер подчеркнул, что "важно тщательно продумать все меры предосторожности, разработать регламент взаимодействия авиационных и санитарно-эпидемиологических служб".

Ситуация с коронавирусом в Казахстане

Ранее казахстанский оперативный штаб по коронавирусу сообщил, что в стране выявлено еще 24 человека с новой инфекцией, общее число заражений COVID-19 достигло 2 717 случаев.

"Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:10 часов (20:10 по Москве) 26 апреля в Казахстане: зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 10, в Алматы - один, в Кызылординской области - два, в Карагандинской области - семь, в Туркестанской области - один, в Атырауской области - один, в Актюбинской области - два", - говорилось в сообщении штаба.

Всего в Алма-Ате подтверждено 847 случаев заражения, Нур-Султане - 498, Кызылординской области - 179, Шымкенте - 167, Атырауской области - 119, Западно-Казахстанской области - 116, Карагандинской области - 120, Туркестанской области - 109, Жамбылской области - 104, Алматинской области - 97, Павлодарской - 95, Акмолинской - 93, Актюбинской - 57, Костанайской области - 43, Северо-Казахстанской - 30, Мангистауской - 27, Восточно-Казахстанской - 16.

Вылечились от коронавирусной инфекции в Казахстане 682 человека, умерли 25.