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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
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Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 мая

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– При пожаре в больнице на севере Москвы погиб человек. После пожара эвакуировали почти 300 человек. Погибшей оказалась женщина, заразившаяся коронавирусом.

– В Южной Корее зафиксирован самый большой рост числа инфицированных COVID-19 за месяц. Главного разносчика инфекции видят в молодом человеке, который посетил за ночь пять клубов. До сегодняшнего дня количество зараженных в стране неуклонно снижалось.

– Президент Венесуэлы готовит жалобу в ООН на попытку вторжения колумбийских боевиков. Ранее Венесуэла отбила атаку неизвестных наемников с перуанскими паспортами. Среди задержанных были два гражданина США.

– Пираты у Экваториальной Гвинеи захватили заложников на судне с гражданином РФ на борту. По предварительной информации, заложниками оказались россиянин и украинец. Из судно ходит под флагом Коморских островов.

– Фергюсон проиграл Гэйджи титул чемпиона UFC. Бой закончился нокаутом в пятом раунде. Теперь Гэйджи будет драться с Хабибом Нурмагомедовым.

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