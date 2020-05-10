Госдеп постарается продлить оружейное эмбарго против Ирана

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Администрация США будет пытаться при помощи дипломатии добиться продления международного эмбарго на поставки вооружения в Иран, заявила в субботу представитель госдепа Морган Ортагус.

"Мы используем дипломатию, чтобы добиться продления эмбарго ООН", – написала она в твиттере.

"Кроме того, мы никогда не допустим, чтобы у Ирана было ядерное оружие", – добавила Ортагус.

Эмбарго на поставки оружия Тегерану истекает в октябре 2020 года.